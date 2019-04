Católica cria WEA para premiar empreendedoras

A Universidade Católica Portuguesa criou um prémio para distinguir mulheres empreendedoras em Portugal. A criação do Women Entrepreneurship Award (WEA) quer, por isso, reconhecer mulheres CEO, fundadoras ou cofundadoras, maiores de 18 anos e que contribuam atualmente ou tenham contribuído para uma visão de futuro ligada aos negócios e ao empreendedorismo.

“O vencedor do Prémio de Empreendedorismo feminino terá acesso a um Programa Avançado de Gestão de Empreendedorismo e Inovação (ou outro programa equivalente) na Católica Lisbon School of Business & Economics, uma formação personalizada em media, mentoria de um dos jurados e visibilidade na média”, explica a organização.

As nomeações para o prémio decorreram até 31 de março e, agora, é altura de avaliar as candidaturas. Do jurado do concurso fazem parte Miguel Fontes (Startup Lisboa), Pedro Norton (Gulbenkian), António Murta (Pathena), João Vieira de Almeida (VdA), Isabel Furtado (TMG & Cotec), Isabel Gil (reitora UCP), Isabel Furtado (TMG & COTEC), Mariana Barbosa (ECO), Cristina Fonseca (Talkdesk e Indico), Maria Lacerda (CTIE), Celine Abecassis-Moedas (CTIE) e Lucy Gilson (U. Connecticut). A vencedora da primeira edição do prémio será conhecida no início de maio.