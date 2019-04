everis tem 60 mil euros para apoiar empreendedorismo

A everis tem candidaturas abertas para a 18.ª edição dos prémios everis para o empreendedorismo. Organizados pela everis Portugal e pela fundação everis, os prémios têm como objetivo distinguir talento nas categorias de “novos modelos de negócio na economia digital”, “tecnologias industriais e biotecnologia” e “saúde”.

“O prémio everis é bastante relevante para nós porque nos permite estar na vanguarda do que melhor se faz em Portugal em termos de inovação e investigação, em diferentes áreas, algumas delas próximas da atividade da everis. A partilha de conhecimento e a procura de soluções para problemas comuns é fundamental neste tipo de programas”, explica António Brandão de Vasconcelos, chairman da everis em Portugal e trustee da Fundação everis, citado em comunicado.

Este ano, o prémio distingue com um prémio de 10 mil euros o melhor projeto a nível local, valor ao qual acrescem mais 10 mil euros em serviços de consultoria que visam a preparação para a final global. O vencedor global irá receber um prémio monetário de 60.000 euros e serviços em mentoria avaliados em 10.000 euros.

Globalmente, os prémios atribuídos valem 60 mil euros e visam distinguir as melhores ideias a nível nacional e, depois, internacional, nas respetivas categorias. As candidaturas a esta fase do programa podem ser entregues até 15 de maio.