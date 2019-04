Demium quer lançar 60 startups em Portugal até 2023

Acabada de chegar a Lisboa, a Demium lançou nos últimos dias os dados para os próximos quatro anos em Portugal. A incubadora quer lançar 60 startups em território nacional até 2023 numa avaliação conjunta superior a 100 milhões de euros, e apresenta, à cabeça e nas restantes localizações onde tem operação, uma taxa de sucesso superior a 70%.

Com o objetivo de ligar o melhor talento empreendedor a oportunidades de negócio, a espanhola instalou-se no cowork Nowbeato e já organizou o primeiro evento “AllStartup” que, em menos de dois meses, recebeu 400 inscrições.

“Acreditamos que Lisboa é o epicentro da inovação na Europa, especialmente pelos incentivos ao ecossistema empreendedor e desenvolvimento de talento internacional na cidade. Confiamos que possuímos as condições necessárias para construir negócios exponenciais de relevância internacional em Portugal”, sublinha Benjamin Lambert, managing director da Demium no país, citado em comunicado.

Lisboa é um dos primeiros destinos para a internacionalização da Demium Startups. No primeiro bootcamp realizado na capital portuguesa, a Demium contou com 37 participantes de dez nacionalidades, entre os quais de Portugal, Reino Unido, Brasil, França, EUA, Grécia e Alemanha.

“Lisboa tem uma enorme comunidade de startups, em crescimento, e eu sabia que estaria em boas mãos”, explica Laura Uebel, que voou de propósito de Berlim até Portugal, apenas para entrar no programa.

Fundado em 2013 em Espanha, o programa da Demium Startups constitui-se como uma incubadora pré-ideia e pré-equipa, ajudando os empreendedores quando eles não sabem bem como começar. Em troca de mentoria, apoio, formação e networking permanentes, a incubadora fica como cofundadora da empresa e com equity de 15% por cada startup criada.

Em seis anos, a Demium realizou 53 eventos “AllStartup” em três países e já lançou 174 projetos, dos quais 60 foram transformados em empresas e 45 são startups ativas com avaliação conjunta de 158 milhões de euros. O próximo “AllStartup” em Portugal já tem data marcada para junho.

Com escritórios em Bilbao, Barcelona, Madrid, Valência, Málaga e recentemente em Lisboa e Minsk, a Demium Startups encontra-se em fase de expansão internacional, nomeadamente para Londres, Milão, Kiev e Budapeste. No próximo ano, vai também expandir para a América do Sul.