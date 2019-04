Portuguesa Peekmed eleita “melhor startup” do Startup Olé

A startup portuguesa PeekMed foi considerada a “melhor startup” da edição deste ano do Startup Olé, em Salamanca, Espanha. O concurso, um dos maiores eventos de empresas tecnológicas na Europa, juntou mais de 60 empresas.

“Para a PeekMed este prémio foi mais um reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a fazer. Temos como missão ajudar todos os médicos ortopedistas a perceber qual o problema do seu paciente e a validar uma possível solução“, explica João Pedro Ribeiro, CEO e cofundador da empresa, citado em comunicado.

Além de ter servido para validar e reconhecer o trabalho que a PeekMed tem vindo a desenvolver, o prémio ainda deu a possibilidade à empresa de apresentar o negócio a um conjunto de investidores.

Fundada e com sede em Braga, a Peekmed desenvolve, produz e comercializa uma tecnologia de software de apoio à decisão médica que visa fornecer tratamentos mais previsíveis para os pacientes, trabalhando atualmente em tratamentos ortopédicos.

Atualmente, a startup quer avançar com a implementação do seu sistema digital 3D que permite aos “cirurgiões ortopédicos a capacidade de garantir melhores resultados para os pacientes, planeando com mais rapidez, facilidade e segurança no mercado norte-americano”. Com o projeto já validado pela FDA (Food and Drug Administration), João Pedro Ribeiro garante que a expansão é natural e “está alinhada com a nossa visão de chegar a todos os médicos ortopedistas”.