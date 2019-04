BET24 procura empreendedores. Inscrições terminam hoje

A BET24 vai voltar a Lisboa este sábado, 6 de abril, para premiar ideias empreendedoras e o seu potencial. A organização tem 10 mil euros em prémios, distribuídos pelos quatro desafios da prova.

O evento é a sétima edição do encontro anual de empreendedorismo jovem, organizado pelo BET – Bring Entrepreneurs Together, associação de empreendedorismo jovem em Portugal e que tem como objetivo apoiar o empreendedorismo e inovação junto de universitários, promovendo a criação e desenvolvimento de ideias de negócio.

A ideia é que, em 24 horas, os participantes consigam realizar quatro desafios em simultâneo e que passam por áreas como inovação (os participantes são deparados com casos práticos de uma empresa convidada e têm de propor uma solução eficaz e inovadora para o problema) ou social (a melhor ideia ou startup que possa solucionar problemas sociais que vivemos atualmente).

Na competição, também estarão em avaliação a ideia com mais potencial e o conceito mais inovador e com mais potencial evolutivo entre as startups já existentes.

As inscrições para o evento, que dura 24 horas, terminam esta quarta-feira. O BET24 realiza-se no sábado no LxFactory, em Lisboa. A organização espera a participação de 250 participantes.