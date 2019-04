Facebook estuda criar aba para notícias e pagar aos jornais

O Facebook está a estudar a criação de uma secção dedicada às notícias na plataforma, através da qual poderá negociar com os editores um pagamento pelo acesso aos conteúdos. Informação que surge uma semana depois de a União Europeia ter aprovado novas regras para os direitos de autor na internet.

Numa conversa gravada entre com o presidente executivo do grupo de media Axel Springer, Mathias Döpfner, o fundador do Facebook admitiu a hipótese de criar uma aba exclusiva para notícias “de alta qualidade” provenientes de fontes “credíveis”. Para garantir a qualidade do conteúdo, Mark Zuckerberg admite pagar a alguns jornais pelo acesso e disponibilização desse mesmo conteúdo na maior rede social do mundo, de acordo com a Business Insider.

A informação de que a empresa está a estudar esta hipótese ganha relevância num contexto de aprovação da nova Diretiva dos Direitos de Autor, uma framework europeia que define novas regras para os direitos de autor na internet e que vai dar aos jornais mais poder de negociação na partilha de receitas com as grandes plataformas tecnológicas.

No passado, o Facebook já teve planos para tirar para uma aba secundária o conteúdo noticioso do feed de notícias dos utilizadores. Além disso, o lançamento dos Instant Articles surgiu para responder às críticas dos editores de que a rede social não pagava pelo acesso ao conteúdo. A baixa remuneração levou a que muitos jornais que aderiram inicialmente à funcionalidade tenham decidido abandonar o modelo no último ano.