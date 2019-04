A Makro Portugal integra mais uma edição do “Metro Potentials”, um programa de management trainees desenvolvido pelo grupo mãe da empresa grossista, a Metro, que oferece uma experiência no universo retalhista e da distribuição, durante dois anos.

Este programa de trainees procura jovens entusiastas, empreendedores e apaixonados pelo dinamismo do retalho, oferecendo-lhes a oportunidade de fazer parte da estratégia de crescimento da Makro a nível nacional e internacional. Este programa permite conhecer melhor o negócio, destinando-se à preparação de jovens talentos para assumirem posições de gestão na companhia.

Ao longo dos dois anos, os trainees vão viver diferentes experiências a nível nacional e internacional, passando seis meses em contexto de loja e seis meses na sede da Makro. Após este período, passam para uma experiência internacional, também de seis meses, num dos 25 países distribuídos por três continentes onde se encontra a METRO. Este ciclo é completado com três meses nos headquarters do grupo na Alemanha e posteriormente com o regresso a Portugal, onde vão integrar uma equipa e especializar-se numa área de negócio da empresa.

Segundo Cristina Mateus, HR talent manager da Makro Portugal, citada em comunicado, este programa “é uma oportunidade única para jovens talentos apaixonados pela gestão e pelo universo da grande distribuição. Ao longo de dois anos, os trainees vão vivenciar uma experiência extraordinária, ter oportunidade de conhecer o negócio, contactar com diferentes culturas e trabalhar em contexto global de uma forma muito efetiva”. A responsável refere também que, ao longo do programa, “os trainees contam com o suporte de senior managers que os irão acompanhar e desenvolver”, acrescentando que “a aprendizagem será contínua, não só on-the-job mas também através de diferentes módulos de formação local em linha com a estratégia, assim como formação internacional promovida pela escola de formação da METRO (House of Learning). Contam também com a gestão de projetos locais e internacionais, promovendo o networking a nível mundial”.

Para integrarem o programa, os candidatos deverão ter mestrado ou pós-graduação, formação académica na área de gestão, experiência profissional de no máximo dois anos, fluência em inglês, experiência internacional, capacidade de adaptação a novos contextos, excelentes competências de comunicação, e ser Food Lover, com gosto especial pela área da restauração.