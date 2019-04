Os portugueses continuam a convencer a Emirates. A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos volta a Portugal para recrutar, desta vez com três open days no final de abril. A Emirates vai aterrar em Lisboa, Coimbra e Braga, para encontrar reforços para a equipa de tripulação de cabine.

O primeiro open day ocorre a 22 de abril na capital lisboeta, no Lisbon Marriot Hotel. Dois dias depois, a 24 de abril, segue para o Hotel Tivoli Coimbra. A viagem termina em Braga, no Melia Braga Hotel & Spa, a 27 de abril. A hora de partida está marcada para as 9 horas.

Para participar, os candidatos apenas precisam de comparecer num dos open day e levar consigo um currículo atualizado em inglês, bem como uma fotografia recente. Apesar de não ser obrigatório, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário no site de carreiras do Emirates Group antes de participar no evento.

Outra das exigências da companhia aérea com sede no Dubai é que os participantes tenham, pelo menos, 21 anos no momento de inscrição, bem como um alcance de braço de 212 centímetros quando estão em ponta dos pés. Os candidatos pré-selecionados serão, posteriormente, informados dos horários para novas avaliações e entrevistas.

De acordo com a empresa, os selecionados irão beneficiar de “uma série de vantagens”, desde o pacote salarial, a um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, até aos descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade.