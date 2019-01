O interesse pelos candidatos portugueses saltou do ano velho para o novo ano. Pouco mais de um mês depois de ter aterrado em Lisboa e Braga para recrutar portugueses para a equipa de tripulação de cabine, a Emirates vai descolar com destino a Faro e, de novo, diretamente para a capital portuguesa.

Vão ser dois dias de open days. O primeiro acontece no dia 7 de janeiro, em Lisboa, às 8h00 no DoubleTree by Hilton Hotel. Os interessados mais a sul deverão dirigir-se, dois dias depois (dia 9 de janeiro), ao Hotel Faro, na Praça D. Francisco Gomes, também às 8h00, de acordo com o comunicado da companhia aérea.

Para participar, os candidatos apenas precisam de comparecer num dos open day e levar consigo um currículo atualizado em inglês, bem como uma fotografia recente. Embora não seja obrigatório, os candidatos são aconselhados a preencher um formulário no site de carreiras do Emirates Group antes de participar no evento.

Outra das exigências da companhia aérea com sede no Dubai é que os participantes tenham, pelo menos, 21 anos no momento de inscrição, tal como um alcance de braço de 212 centímetros quando estão em ponta dos pés. Poderá aceder ao site da Emirates para ficar a par de todas as condições para o processo de seleção.

Os candidatos pré-selecionados serão, posteriormente, informados dos horários para novas avaliações e entrevistas.

De acordo com a empresa, os selecionados irão beneficiar de “uma série de vantagens”, desde o pacote salarial, a um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, até aos descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade.