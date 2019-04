A chinesa Tencent está a testar uma plataforma de streaming de videojogos para concorrer no novo mercado dos jogos sem consola. A empresa abriu o serviço a um grupo reservado de pessoas em Xangai e na província de Guangdong, e lançou um site dedicado a um novo produto chamado “Star”.

A informação foi noticiada pela CNBC, que traduziu o site onde se lê que a plataforma vai “permitir jogar em qualquer dispositivo”. Sabe-se que a gigante chinesa também está a trabalhar com a Intel num novo serviço relacionado com videojogos, chamado “Instant Play”, mas ainda não foi possível confirmar que as duas informações estão relacionadas.

O streaming de videojogos é uma nova tendência tecnológica que poderá decretar o fim das consolas. É um conceito através do qual os utilizadores podem jogar diretamente na cloud, sem precisarem de fazer download do jogo ou de o comprarem em suporte físico. Como todo o jogo é renderizado em computadores remotos, os utilizadores podem jogar em todas as plataformas, como o telemóvel, o computador ou mesmo a televisão.

A Tencent é uma multinacional chinesa com ramificações no mundo digital. Detém a plataforma de mensagens WeChat, que tem mais de 800 milhões de utilizadores na China, e é detida em mais de 30% pelos sul-africanos da Naspers. Recentemente, a Naspers, que também é dona do OLX, anunciou que vai dispersar numa bolsa europeia parte da posição que tem na Tencent.