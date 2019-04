Portugal Ventures investe 600 mil euros na Agri Marketplace

A plataforma Agri Marketplace, que liga diretamente agricultores e produtores ao mercado global, fechou uma ronda de investimento de 600 mil euros feita pela Portugal Ventures.

Este é o 4.º investimento do ano da gestora de capital de risco pública, depois das rondas anunciadas nas startups Shiptimize, Advertio e Logical Safety, no valor de meio milhão de euros cada uma. O financiamento é liderado pela Portugal Ventures mas conta ainda com a participação do fundo de investimento internacional Portinvest.

O investimento na Agri Marketplace é resultado da Call MVP, iniciativa lançada no último trimestre de 2018 e que recebeu 156 candidaturas de startups em early stage.

“Com este investimento a Agri Marketplace irá reforçar a sua presença nos mercados-alvo, através do reforço das suas equipas, a diferenciação da sua oferta, por via de uma clara aposta no contínuo desenvolvimento tecnológico da plataforma, criando novas funcionalidades que irão beneficiar os nossos clientes, atraindo novos mercados e utilizadores”, detalha Tiago Pessoa, CEO da Agri Marketplace. A plataforma de negociação está, neste momento, focada no desenvolvimento do negócio em Portugal, Espanha, França e Itália, disponibilizando já nestes mercados, cereais (milho, cevada, arroz e trigo) e frutos secos (amêndoa, pistachos, avelãs e nozes), variedades que representam um volume de transações superior a 50 biliões de euros no mercado europeu.

Em 2019, com o investimento da Portugal Ventures, a empresa quer reforçar a sua atividade de internacionalização e expansão na Europa e nos Estados Unidos, tendo como foco a Califórnia, adianta a gestora de capital de risco em comunicado.

Criada por quatro sócios — os agricultores Filipe Núncio e Tiago Pessoa, com mais de 20 anos de experiência no setor agrícola, e José Magalhães e Luís Silva, com experiência nas áreas da gestão, finanças e IT –, a startup de Alcácer do Sal instalou-se recentemente na incubadora Taguspark, parceira da Portugal Ventures na sua rede de Ignition Partners Network.

A plataforma torna mais simples vender e comprar produtos agrícolas através de ferramentas de vendas, marketing, serviços de logística e inspeção de qualidade, ligando diretamente agricultores e organizações de produtores aos seus clientes e evitando a intermediação na cadeia de valor. Ao suprimir custos de intermediação tradicional, a Agri Marketplace é uma alternativa para potenciar o negócio agrícola, tendo registado, até ao momento, mais de 5 milhões de euros de transações online.

Portugal Ventures lança nova call especializada

Com o investimento na plataforma, a Portugal Ventures anuncia ainda a criação da Call Agrotech Economy, cujo objetivo é investir 2,5 milhões de euros em “inovação, eficiência e produtividade dos setores da agricultura, pesca e pecuária”.

“O investimento na Agri Marketplace e na sua equipa de fundadores reforça a estratégia que a Portugal Ventures delineou para a captação de dealflow especializado”, justifica Rita Marques, CEO da Portugal Ventures.

A nova call deverá estar disponível no início de maio e tem como objetivo investir até um milhão em cada projeto de tecnologias — hardware e software — assim como em produtos inovadores “que melhorem a eficiência e a produtividade das atividades agrícolas, agropecuárias e da agro-indústria”.