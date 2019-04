E se dormir fosse o seu trabalho por um mês? Esta é a proposta da Koala Rest, uma startup portuguesa que vende colchões online, que procura alguém para testar almofadas, e oferece em troca uma remuneração de mil euros. O escolhido tem de ter mais de 18 anos e morar em Portugal, sendo que vai receber em casa as almofadas.

O pedido da startup é que dedique cerca de uma hora por dia a analisar a Koala, a almofada que recebeu o nome da marca, durante um mês, enquanto dorme à noite ou numa sesta ocasional. A oferta de emprego para “testador de almofadas” está disponível no site da Koala Rest, que aceita candidaturas até dia 15 de abril.

O testador da almofada vai “trabalhar em conjunto com a equipa industrial e de desenho de produto” da empresa. Este processo tem como objetivo seguir o mesmo princípio da criação do colchão, que “foi especificamente desenhado para os hábitos de sono dos portugueses, desde as posições preferenciais para adormecer ao próprio clima português”, explica Bruno Madeira, cofundador da empresa, citado em comunicado.

Esta campanha surge para definir o novo produto da coleção, a almofada, o seguidor natural do colchão. O conceito que esteve na origem da Koala Rest foi simplificar o processo da compra de um colchão, e eliminar os intermediários, enviando diretamente da fábrica “a um preço mais justo”, aponta a empresa.