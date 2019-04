Peach Place, a app para recrutar em hotelaria

A ideia nasceu da experiência de Agnes e Alexis Bourat, lusodescendentes e proprietários do Boubou’s, um restaurante na zona do Príncipe Real, em Lisboa.

“Quando estávamos próximos da abertura do restaurante e o tempo de contratação chegou, tivemos dificuldades em encontrar a equipa. Durante semanas pesquisámos muito, mas não encontrámos uma plataforma relevante em que pudéssemos chegar diretamente os profissionais da área de hospitalidade (…) percebemos que não existe uma comunidade de hospitalidade em termos de plataforma, onde as pessoas podem partilhar, procurar ou colocar anúncios, comunicar novas oportunidades de estágio ou, até mesmo, uma opção para conhecer outras pessoas da indústria”, conta Agnes.

Acabada de lançar, a Peach Place tem como objetivo conectar profissionais da hotelaria e facilitar a procura e oferta de emprego. Mas foi também pensada como ferramenta para estudantes e escolas terem acesso a estágios, sem esquecer a importância da criação de uma comunidade, onde haverá oferta de experiências.

A aplicação vai permitir o registo como empresa, que pode anunciar vagas e pesquisar profissionais, ou como funcionário, que pode pesquisar “entre as oportunidades de trabalho e ver o que as empresas procuram e oferecem, com um processo de candidatura fácil e rápido”, conta a cofundadora.

Foi sobretudo a pensar na dificuldade de recrutamento, agravada pelo aumento da criação do emprego no setor da restauração e hotelaria, que nasce o Peach Place, num país onde mais um milhão de pessoas trabalham nesta indústria. No entanto, os mentores da ideia têm como foco a criação de uma comunidade. E Agnes explica como vai funcionar na prática: “Imaginando que sou um rececionista de um restaurante, ou até mesmo professora numa universidade. Gostaria de levar os meus amigos a um bom lugar, ou experimentar um lugar novo que acabou de inaugurar. Para isso basta abrir a aplicação, ver quais lugares estão disponíveis e qual é a oferta da experiência disponível. Após a minha chegada, o host saberá que sou uma colega de profissão e partilhamos da mesma paixão e, provavelmente, dos mesmos problemas”.

O Peach Place arranca, para já, em Lisboa e no Porto na área da restauração. Até ao final do ano estará disponível em todo o país, altura em que a app já terá outras funcionalidades, como criar uma carteira de fornecedores e parceiros.