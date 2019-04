A Nestlé é a empresa com maior reputação em Portugal, de acordo com o RepTrak 2019, uma análise desenvolvida pelo Reputation Institute que recolhe anualmente a perceção pública das principais empresas do mundo.

No top 10 das empresas mais reputadas no mercado português, metade são marcas portuguesas: RFM, Rádio Comercial — classificadas nos 2.º e 3.º lugares, respetivamente – seguidas da Delta, da Luso e da Porto Editora. Este facto contrasta com o ranking dos outros países, onde as marcas estrangeiras são maioritárias.

O ranking das empresas com melhor reputação em Portugal é definido anualmente por um inquérito online, realizado durante dois meses, junto de mais de 10 mil pessoas.

“O estudo RepTrak Portugal 2019 volta a demonstrar que vivemos na economia da reputação, na qual as empresas mais admiradas recebem também o apoio dos grupos de interesse e, consequentemente, a sua recomendação, intenção de compra, investimento, preferência de emprego e até o benefício da dúvida em caso de crise”, afirma Fernando Prado, SeniorVice-President e HeadofLatin América & Ibéria do ReputationInstitute.

Dados mostram ainda que as dimensões de “Produtos e Serviços”, “Governance” e “Cidadania” – áreas analisadas pelos inquiridos – são as que mais contribuem para a boa reputação das marcas no país. Percebe-se também que a “Responsabilidade Social Corporativa” representa 42,5% do processo de avaliação, enquanto a integridade e a cidadania são as que apresentam valores mais baixos.

Este estudo, apresentado esta quarta-feira no âmbito do Reputation Day Portugal 2019, é realizado em 50 países, analisando mais de 20 indústrias e 7.600 empresas em todo o mundo.