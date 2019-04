Marcas reposicionam-se à boleia de influencers

Contribuir para estimular o mercado, através da partilha de conhecimento, e para profissionalizar e reconhecer a indústria de Influence & Content Marketing são objetivos do Make Social, uma plataforma que reúne os diferentes players para debater o setor.

Os influenciadores “assumem um papel de grande relevância para as marcas, porque agregam uma série de valores aos quais interessa às marcas estarem associadas, para construir o seu posicionamento ou reputação de uma forma muito mais espontânea e orgânica”, diz Maria Falcão, atual promotora do Make Social- Influence & Content Marketing Talks que passou por empresas como a BAR, L’Oréal e Sonae, afirmando que “os influenciadores são os novos media, da saúde à beleza, passando pela tecnologia, partilham os seus reviews com garantia de imparcialidade”.

Estas são ideias que terão espaço para debate já a 9 de abril, na Universidade Nova SBE, em Carcavelos, onde se vai falar também de estratégias para o futuro, num evento que pretende reunir perto de 400 pessoas.

Para este dia de talks, está já confirmada a participação de vários oradores como Manuel Albuquerque, co-founder e CEO da Primetag, que vai falar do “novo” Retorno sobre Investimento, e Susana Coerver, Global Marketing e Communication Director da Parfois, com a apresentação de um case study sobre influencers. Às várias agências e marcas presentes juntam-se influencers como Maria Guedes, autora do blogue Stylista, e Inês Mocho, youtuber e empresária.