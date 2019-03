A Galp chegou aos palcos do Rock in Rio. As próximas duas edições do festival de música na capital portuguesa, em 2020 e 2022, vão contar com a petrolífera como patrocinadora principal. Com este acordo, a Galp vai dar nome ao palco Music Valley, bem como participar nas celebrações dos 15 anos do festival em Portugal.

“Pela primeira vez, um patrocinador em Portugal assume o compromisso de quatro anos de investimento na música e no entretenimento”, diz Roberta Medina, vice-presidente Executiva do Rock in Rio, citada em comunicado. O festival já contou com marcas como a Super Bock e Vodafone como patrocinadores oficiais.

O Parque da Bela Vista vai receber a próxima edição do festival em Lisboa entre os dias 20 e 28 de junho de 2020. A capital lisboeta recebe o Rock in Rio a cada dois anos, intercalando com o Rio de Janeiro.

Este ano, 2019, marca o 15º aniversário do festival em Portugal, e para celebrar a ocasião as marcas vão organizar as Galp Music Valley Sessions, durante abril e maio.

Também em 2019, com o apoio da Galp, o festival vai levar ao Rio de Janeiro a maior comitiva de artistas de música portuguesa que a cidade “jamais recebeu”, diz Roberta Medina.

A ligação entre Portugal e Brasil foi um dos fatores que motivou a empresa a associar-se ao Rock in Rio. “Esta é uma parceria entre duas marcas líderes que os portugueses acarinham e que se sentem em casa, com as suas atividades, tanto em Portugal como no Brasil”, aponta a diretora de Marketing e Comunicação da Galp, Joana Garoupa.