Transparentes e honestas, o packaging perfeito das marcas

Para os consumidores portugueses a “honestidade” e a “intervenção social” são os valores mais importantes de uma marca.

De acordo com o estudo Meaningful Brands 2019, que apresenta dados globais e locais, 88% dos portugueses inquiridos considera que as marcas devem ser honestas nos compromissos e promessas que comunicam e quase 70%, contra os 55% a nível global, acredita que as empresas têm um papel mais importante do que os governos na criação de um futuro melhor.

“Estas são algumas das principais conclusões dos resultados para Portugal do Meaningful Brands 2019, que engloba, a nível local, 106 marcas em 14 setores, com 11.800 inquiridos, e liga o desempenho das marcas à nossa qualidade de vida e bem-estar”, sublinha Fernanda Marantes, CEO do Havas Media Group Portugal.

Os resultados portugueses mostram também que o consumidor está disposto a a pagar até mais 10% por um produto ou serviço de uma marca que seja relevante.

Na classificação nacional do top 30 das marcas, onde estão presentes nove portuguesas, os setores mais relevantes são Alimentação, Bens de Consumo e Internet&Media.