A Farfetch comprou o terreno em Portugal, no concelho de Matosinhos, onde deverá nascer o maior centro de inovação tecnológica e de operações da empresa, que conta com uma equipa de mais de 2.000 colaboradores na zona norte do país.

O investimento de 15 milhões na compra de terreno avança agora “para o desenvolvimento do projeto que incluirá zonas de escritório, espaços para áreas de operações, estúdios de produção digital e um conjunto de equipamentos que pretendem fazer deste Campus um espaço com características únicas a nível nacional”, explica a Farfetch em comunicado.

“Estamos muito entusiasmados por podermos anunciar este projeto que representa um investimento muito importante da Farfetch, no desenvolvimento do negócio mas sobretudo nas nossas pessoas. A visão que temos para este campus estará assente nos pilares de inovação e bem-estar”, detalha Luís Teixeira, diretor-geral da Farfetch em Portugal, sublinhando que o investimento é, não só, uma prova de confiança em Portugal como um reforço da visão para o negócio e para a indústria, “e no nosso compromisso para o desenvolvimento nacional de talento, tecnologia e inovação”.

O campus, localizado em Matosinhos, está a poucos minutos do aeroporto e do centro da cidade do Porto.

“Este vai ser um parque de ciência e desenvolvimento tecnológico de larga escala em várias áreas, nomeadamente engenharia informática, ciber-segurança, infraestruturas, data science e muitas outras. Aqui vamos criar as condições para continuarmos a inovar e a mudar o futuro e a forma de comprar, com a ambição de continuar a fazer o que nunca foi feito”, acrescenta Cipriano Sousa, Chief Technology Officer da Farfetch.

“A instalação do novo Campus Tecnológico da Farfetch em Matosinhos constitui, assim, motivo de grande satisfação e de grande responsabilidade, uma vez que a câmara municipal de Matosinhos está firmemente empenhada em acompanhar a expansão da empresa, aprofundando a parceria e a estreita colaboração que temos mantido”, explica Luísa Salgueiro, presidente da câmara de Matosinhos, em comunicado.