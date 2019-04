Há developers por aí? Arquiconsult quer recrutar 50 pessoas

A Arquiconsult, empresa portuguesa de consultoria especializada na implementação de sistemas de gestão, colaboração e business intelligence, vai contratar 50 colaboradores.

A consultora procura sobretudo developers, sendo, por isso, privilegiados os cursos de engenharia informática e informática de gestão. Mas há também vagas para outras áreas da engenharia e das matemáticas aplicadas.

A empresa tem participado numa série de eventos de norte a sul do país, com o objetivo de atrair os finalistas de vários cursos superiores, nomeadamente na Universidade Portucalense, na Faculdade de Ciências de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Durante os eventos, a Arquiconsult, que tem atualmente uma equipa de 140 pessoas, dá a conhecer aos potenciais colaboradores o trabalho que desenvolve nas várias geografias do mundo, apresentando também aos candidatos a possibilidade de trabalharem além-fronteiras e de conhecerem assim também outras culturas.

Além dos escritórios em Lisboa e Porto, a empresa está também presente em Barcelona e Luanda, tendo sido considerada PME de Excelência pelo 7.º ano consecutivo e tem ainda o título de Gold Certified Partner da Microsoft.

Com uma faturação de cerca de 10 milhões de euros em 2018 (cerca de 35% nos mercados externos), a consultora pretende, em 2019, manter o ritmo de crescimento, apostando na internacionalização, nomeadamente reforçando a sua presença no mercado espanhol e apostando nos mercados do norte da Europa e EUA.