Já chegou ao mercado a plataforma de entrega rápida de encomendas dos CTT CTT 0,00% . O serviço chama-se CTT Now e permite aos clientes enviarem um objeto que chega ao destino “no próprio dia, num prazo até duas horas”. Para já, o CTT Now só permite entregas e moradas de destino na zona da Grande Lisboa.

Há vários meses que a empresa liderada por Francisco de Lacerda estava a preparar o lançamento deste serviço, que cedo foi apelidado de “Uber das encomendas”, como noticiou o ECO em setembro. “O cliente, através da aplicação ou do site, pode solicitar o envio do seu objeto e acompanhar o percurso do estafeta até ao momento da entrega”, explica agora a empresa, em comunicado.

O CTT Now marca a entrada dos CTT no mercado das entregas rápidas same day, isto é, que são expedidas e entregues no próprio dia, em poucas horas. A empresa pretende não só abranger o mercado do consumo (B2C), mas também permitir que as empresas da capital possam entregar objetos em pouco tempo (B2B). Em Portugal, este negócio tem sido explorado sobretudo pelo setor da restauração, com as entregas rápidas de refeições através das plataformas Uber Eats e Glovo.

A empresa de correios também pretende associar-se à economia da partilha, permitindo que estafetas de empresas parceiras realizem estas entregas. Foi a forma encontrada pela empresa para reforçar a rede e possibilitar as entregas no próprio dia. No arranque, o serviço CTT Now vai contar com estafetas da empresa de entrega de refeições noMenu, para além dos “recursos internos” dos CTT, mas a empresa também tenciona, em breve, recorrer a freelancers.

“Sempre em ambiente digital, após a introdução dos dados, nomeadamente a morada e o tipo de objeto a transportar, o cliente recebe uma estimativa do custo, realiza o pagamento e pode acompanhar online o estafeta durante todo o percurso”, explica a empresa. “O preço é definido em função do número de objetos, número de pontos de entrega pretendidos e distância percorrida”, acrescenta o comunicado.

O serviço CTT Now está disponível para utilizadores na região da Grande Lisboa, através de uma área dedicada no site dos CTT, ou através das aplicações para dispositivos com os sistemas iOS e Android.

Evolução das ações dos CTT na bolsa de Lisboa