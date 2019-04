Já há acordo entre o Sierra Portugal Fund e o LeiriaShopping. O fundo participado e gerido pela Sonae Sierra acaba de concluir a venda do shopping de Leiria, numa transação de 128 milhões de euros. A Sonae Sierra continuará, contudo, responsável pela gestão e comercialização do centro comercial.

De acordo com comunicado, a operação insere-se na estratégia de reciclagem de capital que a Sonae Sierra tem vindo a implementar. O objetivo é “investir em ativos com oportunidades de criação de valor, bem como em projetos de desenvolvimento”, pode ler-se.

Contudo, a Sonae Sierra vai continuar encarregue de fazer a gestão e comercialização do shopping de Leiria. “A manutenção da gestão do LeiriaShopping comprova a elevada confiança dos investidores institucionais na nossa experiência e know-how e a contínua aposta na Sonae Sierra enquanto parceiro operacional de eleição nas várias geografias onde estamos presentes”, salienta Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra.

O LeiriaShopping, inaugurado em 2010, tem 44.400 metros quadrados e 117 lojas, entre as quais algumas marcas do grupo Inditec, H&M, FNAC e C&A. No ano passado, o centro comercial recebeu mais de sete milhões de visitas.