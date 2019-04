Antes, fazer uma chamada de vídeo através do Skype limitava o número de participantes a 25. Agora que o limite foi duplicado, as chamadas de grupo na rede social criada por Janus Friis e Niklas Zennstrom passam a contar, no máximo, com 50 participantes, avança o The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês).

Mas, para não tornar a experiência um pesadelo — ou, pelo menos, uma confusão –, a rede social viu-se obrigada a reformular algumas das suas especificidades. É o caso das notificações de grupo.

Numa conversa com um total de 50 participantes, em vez de os telemóveis tocarem normalmente com o som da chamada no Skype, o sistema envia apenas uma notificação a cada um dos participantes da conversa. O objetivo é não interromper aqueles que não podem participar no chat. Ainda assim, continua a ser possível manter o som habitual de chamada.

A atualização, que tem vindo a ser testada desde do mês anterior, pretende provar que o Skype é o claro vencedor no que toca a chamadas de vídeo em grupo, pelo menos em termos da limitação do número de pessoas numa chamada. Desenvolvido pela Apple, o FaceTime, por exemplo, permite um total de 32 participantes numa chamada.

Desde que seja atualizada a versão mais recente do Skype, esta funcionalidade já está disponível.