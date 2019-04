Uma empresa de cibersegurança encontrou mais de 500 milhões de registos privados do Facebook [eco_stocklabel=”FB” index=”14917609,1178,333″ type=”inline”] expostos na internet, informação que terá sido carregada por uma empresa mexicana para um servidor público da Amazon. Os registos incluem informação como nomes associados a contas de utilizadores do Facebook e números de identificação, bem como comentários e reações a posts na rede social.

A empresa de cibersegurança UpGuard revelou ter encontrado dois conjuntos de dados de utilizadores do Facebook à vista de qualquer pessoa na internet. O primeiro pacote tinha 540 milhões de registos e estava guardado num servidor público na cloud da Amazon. O segundo pacote incluía dados pessoais de mais de 22 mil utilizadores de uma aplicação que já não existe. Entre eles, nomes, passwords e endereços de email.

O Facebook já tomou conhecimento do problema e conseguiu eliminar as bases de dados dos locais onde foram encontradas, incluindo o servidor da Amazon. Mas está novamente debaixo de fogo, com este caso a representar mais uma falha na proteção dos dados dos mais de dois mil milhões de utilizadores da rede social. Não se sabe quantas pessoas acederam à informação em causa, nem quantas terão feito download destas bases de dados.

Os dados encontrados pela UpGuard remontam aos anos em que qualquer empresa que tivesse uma aplicação podia criar mecanismos para guardar as informações dos utilizadores do Facebook. Este facto esteve origem do escândalo do uso de dados de milhões de utilizadores por parte da consultora Cambridge Analytica para, alegadamente, manipular as eleições Presidenciais nos EUA e o referendo do Brexit no Reino Unido.

Evolução das ações do Facebook em Nova Iorque