Depois de vários anos a lutar contra o Facebook, o Snapchat decidiu mudar o lema. Passou de “os nossos valores são difíceis de copiar” para “se não consegues vencê-los, junta-te a nós”. A empresa de Evan Spiegel está agora a juntar-se a outras plataformas, permitindo a partilha do seu conteúdo nessas redes sociais, avança o Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).

Exemplo desta estratégia — que pretende atenuar a diferença entre os mil milhões de utilizadores que usam, diariamente, as histórias do Instagram, WhatsApp e Facebook e os 168 milhões que utilizam as histórias do Snapchat — é a possibilidade de os utilizadores do Snapchat e do Tinder puderem puxas as stories da primeira app para a segunda.

Haverá uma opção, além daquela que permite partilhar a fotografia ou o vídeo nas histórias Snapchat, que permite ao utilizador partilhar também, imediatamente, o conteúdo noutra rede social. No caso do Tinder, o utilizador só terá que selecionar “My Tinder Story”.

O objetivo do Snapchat é que as outras redes sociais — com quem compete atualmente — incorporem o que a plataforma de Evan Spiegel tem de melhor, em vez de criarem as suas próprias cópias, como aconteceu com as stories. De acordo com o Snapchat esta é, também, uma forma de os utilizadores permanecerem na rede social, em vez de aderirem a outras versões de stories. Recorde-se que, atualmente, também o Instagram, o Facebook e o WhatsApp oferecem este tipo de interação.