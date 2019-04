Microsoft, TAP e Hovione: as mais atrativas para trabalhar

Em Portugal, Microsoft, TAP e Hovione são, pelo segundo ano consecutivo, as empresas mais atrativas para trabalhar, isto segundo o Randstad Employer Brand Research, um estudo internacional que avalia a perceção de mais de 200 mil pessoas acerca da atratividade das empresas, em 32 países.

Na lista do Randstad Employer Brand Award estão também ANA – Aeroportos de Portugal, Siemens, Delta Cafés, Nestlé, Banco de Portugal, RTP – Rádio e Televisão de Portugal, Fujitsu Technology Solutions, OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, Lusíadas Saúde, Hospital da Luz, Nokia, Bosch Termotecnologia, Volkswagen Autoeuropa, Pestana Hotel Group. Como novidade nas distinguidas encontra-se Farfetch, Ikea Portugal e Hotéis Real.

A Ria Blades recebeu o top EVP work-life balance, “por ser percecionada como uma das melhores empresas no critério equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”, explica a Randstad, enquanto a Samsung foi distinguida como top employer brand, uma vez que “estaria no top 3 se fosse um dos maiores empregadores em Portugal”, revelam os organizadores do estudo.