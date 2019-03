Já é conhecida a lista das melhores empresas em Portugal para se trabalhar. A seleção foi feita pela Great Place to Work (especialista na construção e estudo dos ambientes de trabalho e na gestão de colaboradores) e fica dominada sobretudo pelas entidades empregadoras nas áreas dos serviços e das tecnologias da informação.

Na lista a que o ECO teve acesso, as empresas selecionadas aparecem separadas por quatros categorias consoante a dimensão das equipas: menos de 100 colaboradores; entre 101 e 500 colaboradores; entre 501 e mil colaboradores; mais de mil colaboradores.

Nesse primeiro grupo, é a Mars a empresa cujo ambiente de trabalho é mais elogiado. Esta é a quinta vez que esta companhia do setor do comércio e da distribuição (responsável por marcas tão icónicas como a M&M’s, a Snickers, a Skittles e, no setor da alimentação animal, a Whiskas) é distinguida pela Great Place to Work em Portugal. Este ano, a Mars recebe também o prémio social dedicado à igualdade de género.

Nesta categoria, são também distinguidas nesta edição a SAS Institute Software, a Mundipharma, a OnRising, a Estoril Sol Digital, a SEG Automotive Portugal, a Nissan Ibéria, a LG Electronics Portugal, a 3M Portugal e a MORE Portugal.

No caso das empresas com mais de 100 colaboradores, mas menos de 500, é a Mind Source a conquistar o título de companhia com melhor ambiente de trabalho. Há oito anos que esta consultora de tecnologias de informação recebe esta distinção. Nesta categoria, também são distinguidos este ano a Janssen Farmacêutica Portugal, a Cisco Systems Portugal, a AbbVie, a Medtronic Portugal, a Growin, a Webhelp Braga, a Bayer Portugal, a Carglass e a INFINEON.

No grupo relativo às empresas com mais de 500 trabalhadores, mas menos de mil, é a ROFF a conquistar o trono. Desde 2009 que esta tecnológica, que já conta com escritórios em Angola, Paris, Estocolmo, Casablanca, São Paulo, Macau, Suíça, México e Singapura, é distinguida. Nesta categoria, também são elogiados os ambientes de trabalho da Cofidis e da EY.

Por fim, na categoria “mais de mil colaboradores”, surgem a Teleperformance Portugal e o Banco Santander como grandes vencedores. No caso da primeira empresa, esta é a oitava vez que recebe esta distinção e nesta edição recebe também o prémio de atração de jovens talentos. No caso do banco espanhol em causa, este é o terceiro ano consecutivo de distinção.

A Great Place to Work avalia os ambientes de trabalho em cerca de seis dezenas de países em todo o mundo, mergulhando em vários setores: do comércio à saúde, passando pela indústria, pelos serviços financeiros e claro pela tecnologia de informação.

No último ano, o diretor geral da Great Place to Work Portugal explicou ao ECO que esta lista é elaborada com base em duas ferramentas. Em causa estão o trust index (relativo às perceções dos próprios trabalhadores) e o culture index (relativo às práticas, políticas e regras das empresas).