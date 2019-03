A companhia aérea de baixo custo Wow Air, com sede em Reiquiavique, na Islândia, anunciou esta quinta-feira ter encerrado atividade na sequência de problemas económicos, afetando milhares de passageiros de dois continentes. “A Wow Air cessou toda a atividade. Todos os voos foram cancelados”, anunciou a empresa num breve comunicado, no qual aconselha os passageiros que possuem bilhetes a tentarem arranjar voos disponíveis noutras companhias aéreas.

A companhia aérea islandesa já tinha informado horas antes da suspensão dos voos que estava iminente um aumento de capital, mas no final optou pela cessação de toda a atividade após o fracasso do acordo. Recorde-se que a Wow Air negociou sem sucesso nos últimos quatro meses com a sua rival Icelandair e com um fundo de capital dos Estados Unidos da América (EUA).

A companhia aérea chegou mesmo a anunciar em novembro passado um acordo de fusão com a Icelandair, mas esta última retirou-se após semanas de conversações e depois de entender que não estavam a ser dadas as condições necessárias para a realização da operação.

Fundada em 2011, a Wow Air operou voos entre a Islândia, a Europa e a América do Norte e, no ano passado, transportou 3,5 milhões de passageiros.