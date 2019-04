Há profissões que se deparam, atualmente, com um excesso de profissionais, tendo em conta a reduzida procura no mercado. E depois há outras que se destacam pela crescente procura por parte das empresas portuguesas. É o caso dos programadores, head of digital, supervisores de organização, sistemas e métodos para energias renováveis, plant managers da indústria automóvel, diretores financeiros e key account managers. Estes são os profissionais mais requisitados neste momento em Portugal, de acordo com a consultora de recrutamento especializado Robert Walters Portugal.

A par do crescimento da procura, a previsão é que também os salários aumentem, ainda este ano, em todas estas funções. “Há um número crescente de oportunidades sem aumento equivalente de candidatos no mercado”, explica Paulo Ayres, manager da divisão de IT software development na Robert Walters.

“Os programadores são hoje alguns dos profissionais mais requisitados no mercado português. Estão presentes em quase todas as indústrias, desde empresas alimentares bastante tradicionais a consultoras de alta tecnologia”, afirma Paulo Ayres, acrescentando que, no mundo da programação existem várias linguagens e que as mais requisitadas no momento são Java, .Net, Python e Javascript.

Também o marketing digital e o marketing de conteúdo são áreas cada vez mais essenciais para o sucesso de qualquer empresa, sobretudo tendo em conta que “90% dos processos de compra têm início numa pesquisa na online”, explica a consultora de marketing digital na Robert Walters, Ana Monteiro. Os empregadores, por sua vez, procuram preferencialmente profissionais com experiência, “conhecimentos de e-commerce e publicidade online, domínio das ferramentas Google, conhecimentos de SEO e email marketing”, continua.

Já os key account managers começam a ganhar especial importância, com os empregadores a tomar consciência que estes profissionais são fundamentais para o desenvolvimento de negócio em qualquer empresa. De acordo com a Robert Walters, “são as primeiras linhas na atividade comercial, realizando a prospeção de novos clientes assim como a gestão e manutenção de parceiros para potenciar saudavelmente o negócio”.

Os diretores financeiros encontram-se, também, “com grande procura em Portugal, devido ao crescimento económico do país, que aumentou os níveis de contratação de profissionais de finanças”, explica Vasco Rodrigues, manager da divisão accounting & finance. O aumento da procura no setor das energias renováveis é, da mesma forma, explicado pelo contexto atual. “O setor das energias renováveis encontra-se em forte expansão em Portugal, envolvendo tanto empresas nacionais como internacionais”, refere François-Pierre Puech, senior manager na divisão de engenharia e operações na Robert Walters.

Também os atuais desafios que a indústria automóvel nacional enfrenta estão a levar os empregadores a dirigir as atenções para os profissionais capazes de melhorar a produtividades das fábricas, diminuindo custos e melhorando os indicadores de desempenho.