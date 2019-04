OutSystems renova escritório de Braga e está a contratar

A OutSystems, empresa de software low-code para desenvolvimento rápido de aplicações, anunciou esta terça-feira a inauguração do renovado escritório de Braga, que resulta de um investimento de cerca de um milhão de euros. Para além das novas instalações, este valor inclui também o recrutamento de 23 novos colaboradores, que se vão juntar à atual equipa de 47 elementos naquela região.

Este é já o quarto ano consecutivo em que a empresa investe na renovação e melhoria do espaço de trabalho em Braga. Desta vez, além do aumento das atuais zonas de trabalho e copa, foi também introduzido um anfiteatro, novas salas de reunião e um balneário para os profissionais que pretendam deslocar-se para o escritório de bicicleta.

“Queremos facultar as melhores condições aos nossos colaboradores para que se sintam produtivos e motivados. Para continuarmos a investir no crescimento da equipa em Braga, seria fundamental aumentar e melhorar o espaço de trabalho em conformidade com as nossas ambições e com as necessidades dos nossos colaboradores”, explica Nuno Antunes, VP of Engineering da OutSystems.

As contratações anunciadas para o polo de Braga estão maioritariamente focadas na área de desenvolvimento de produto (research & development), com especial incidência para software engineers (full-stack, mobile e cloud), product designers e product managers.