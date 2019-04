EDP apresenta case study sobre diversidade e inclusão

João Tavares, diretor adjunto de recursos humanos e responsável pela área de talento da EDP, vai partilhar um case study, no âmbito da criação de um Programa de Diversidade e Inclusão na empresa. Isto a convite da Natixis, que organiza a 10 de abril mais um encontro “Champion For Change”, no seu Centro de Excelência em IT, no Porto.

Também a Senior Country Manager da Natixis em Portugal, Nathalie Risacher, estará presente para discutir a importância da inclusão e da diversidade na estratégia das empresas, bem como o desafio de ultrapassar as suposições da sociedade ligadas às temáticas do género. “Esta será uma maneira dinâmica de aprofundar a importância de as empresas integrarem a diversidade e a inclusão em sua estratégia corporativa e de envolver os funcionários nesse esforço”, explica a Natixis em informação à imprensa.

O “Champion For Change”é uma iniciativa da Natixis, que arrancou em janeiro, para acelerar a diversidade e inclusão no ecossistema tecnológico português.