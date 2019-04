A Dress for Success inaugura novo espaço esta sexta-feira, em Lisboa, na data em que assinala sete anos de missão em Portugal.

A organização que se dedica a capacitar mulheres, com aconselhamento de imagem e vestuário apropriado para entrevistas de emprego, renovou o espaço, “projetado, pensado e criado com toda a dedicação, com o conforto enquanto prioridade para melhor atender as mulheres que procuram a associação”, explica a organização em comunicado.

Com este projeto, que contou com o apoio de parceiros como a PwC, a Tabaqueira e a The Body Shop, a Dress for Success “distancia-se do conceito de lojas sociais”, com uma zona de atendimento pensada para “inspirar [mulheres] e introduzi-las a conceitos como o de guarda-roupa essencial, pela mão da equipa de consultoras de imagem profissionais com que a organização conta”. Além de uma renovada sala de formação, de um espaço de make up, a organização inaugura o “Cantinho da Costura”, onde será possível arranjar e transformar o vestuário doado.

Criada nos Estados Unidos pelas mãos de Nancy Lublin, a Dress For Success está presente em 150 cidades, 28 países, e já capacitou mais de um milhão de mulheres no mundo.