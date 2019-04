O investimento está a aumentar. As taxas de poupança e de investimento das famílias na Zona Euro registaram, ambas, um crescimento no quarto trimestre do ano passado, face ao período homólogo. Também nas empresas, a taxa de investimento aumentou, ainda que a margem de lucro tenha recuado.

De acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (UE) — o Eurostat –, no quarto trimestre de 2018, a taxa de poupança das famílias na Zona Euro foi de 12,3%, acima da taxas de 11,9% registada no mesmo período de 2017 e da taxa de 12,2% verificada no trimestre anterior.

Já a taxa de investimento das famílias, por seu lado, acelerou na comparação homóloga dos 8,7% para os 9,0%, tendo-se mantido estável face ao período entre os meses de julho e setembro de 2018.

No mundo empresarial, no quarto trimestre do ano passado, a taxa de investimento das empresas da Zona Euro também registou um aumento, para os 23,7%. O valor traduz-se tanto numa subida face aos 22,8% homólogos, como face aos 23,4% do trimestre anterior.

Ainda assim, a margem de lucro recuou para os 39,9%, comparativamente aos 40,8% homólogos e aos 40,9% do terceiro trimestre de 2018.

Além de divulgados pelo Eurostat, estes dados são também divulgados pelo Banco Central Europeu (BCE).