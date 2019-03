Apresentou-se sozinha na corrida ao cargo e será ela a nova Dean do ISCTE Business School, segundo apurou o ECO. As votações aconteceram esta quarta-feira e Maria João Cortinhal será a nova diretora da escola de gestão do ISCTE.

Até agora a cadeira era ocupada por José Paulo Esperança que vai assumir novas funções no setor da educação. Foi durante o mandato de José Paulo Esperança que o ISCTE Business School entrou para o ranking europeu publicado pelo Financial Times, ombreando com as melhores escolas de gestão do Continente.

Para a formalização da escolha de Maria João Cortinhal falta apenas a nomeação da reitora da escola, Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação do primeiro Governo de José Sócrates.

Maria João Cortinhal será a primeira mulher a ocupar o lugar mais alto na escola de gestão, seguindo o exemplo do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). No ano passado, Clara Raposo tomou posse como presidente do ISEG, tendo sido a primeira mulher a candidatar-se ao cargo e a assumi-lo numa instituição académica com mais de 100 anos de história.

Na Nova, já no final do ano passado, Daniel Traça conseguiu renovar o seu mandato como Dean da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) por mais quatro anos, tendo derrotado Pedro Santa Clara, o responsável pelo novo campus em Carcavelos.

Também este ano, em fevereiro, Filipe Santos assumiu o cargo de Dean da Católica Lisbon School of Business & Economics, tendo já sido empossado pela reitora Isabel Capeloa Gil.

Quem é Maria João Cortinhal?

A nova Dean da ISCTE Business School é professora auxiliar no Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia do ISCTE-IUL, “exercendo vários cargos de académica, entre os quais coordenador do 3º ano da Licenciatura de Gestão, membro eleito do Conselho Científico e do Conselho geral, todos no ISCTE-IUL.”

De acordo com uma nova biográfica publicada no site do ISCTE, “os seus interesses de investigação centram-se em Problemas de Otimização Combinatória, com especial enfoque no Desenho de Redes Logísticas e na Setorização e Desenho de Rotas, em metaheurísticas. Tem participado como investigador em projetos de investigação financiados pela FCT e em alguns estudos de investigação de âmbito nacional, nomeadamente na definição de um modelo logístico para o abastecimento de biomassa florestal às centrais de energia elétrica, e na definição de um modelo de alargamento da rede nacional de Julgados de Paz”.