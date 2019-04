Como já é habitual todos os verões, a Olá volta a colocar os jovens portugueses nas ruas, praias, jardins e parques de norte a sul do país. Esta é já a sexta edição da Academia Olá e, este ano, o número de vagas aumentou: há 400 oportunidades de emprego por preencher. As inscrições estão abertas até ao final do mês de junho.

“Nesta sexta edição conseguimos disponibilizar mais empregos, num total de 400, fator que também evidencia o impacto do programa. Em 2018, superámos os nossos objetivos de candidaturas e estamos a trabalhar para que 2019 seja mais um ano vencedor”, refere Pedro Oliveira, responsável pela Academia Olá.

Entre julho e setembro, os jovens selecionados vão fazer parte de equipas de vendedores ambulantes de gelados da Olá, desenvolvendo competências como a criatividades, trabalho em equipa, liderança e automotivação. Já o salário varia consoante os objetivos de vendas, oscilando entre os 792 euros e os 1.272 euros.

Mas, além de experiência profissional remunerada, “o programa de trabalho de verão disponibiliza formação inicial especializada“, uma vez que, após a seleção dos participantes, haverá um programa de formação no qual os jovens vão desenvolver competências de marketing, interação com os consumidores e soft skills. Só após esta fase é que as equipas de jovens se juntam aos vários pontos de vendas distribuídos por Portugal Continental.

Uma vez terminado o programa, em setembro, as duas equipas que apresentarem os melhores resultados serão, ainda, premiadas com um estágio remunerado de três meses na Unilever FIMA.

“A Academia Olá mantém o objetivo de alcançar o maior número de jovens e desafiá-los a aproveitar as férias de verão de uma forma diferente, contribuindo para o seu futuro. Por este motivo, o programa continua a acontecer de norte a sul do país, dentro e fora dos centros urbanos”, afirma Pedro Oliveira.

Para se candidatarem, os jovens devem ter entre 18 e 25 anos e fazer a sua inscrição, até ao ao final de junho, através do site da Academia Olá.