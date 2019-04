Os CTT estão a recrutar carteiros em todo o país para “reforçar a equipa da distribuição” no período de férias entre maio e novembro. Em causa estão vagas que a empresa tem para ocupar durante curtos períodos de tempo por trabalhadores com contratos a prazo, com a duração de três a sete meses.

“Os CTT procuram pessoas que gostem de uma função não rotineira, de contactar clientes e com apetência por trabalhar no exterior”, avança a empresa em comunicado. “As candidaturas devem ser realizadas através do site dos CTT”, sublinha a empresa liderada por Francisco de Lacerda.

Entre os requisitos mínimos para a função está, para além dos 18 anos de idade, o nono ano de escolaridade, carta de condução e, “preferencialmente”, habilitação para conduzir motociclos, refere a empresa de correios na mesma nota.

Estas vagas de emprego temporário nos CTT acontecem numa altura em que a empresa está a implementar um plano de reestruturação que pretende levar à saída de 1.000 trabalhadores dos quadros até 2020.