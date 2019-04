A Anacom viu-se obrigada a voltar atrás na recomendação ao Governo de pôr fim ao serviço universal de comunicações eletrónicas, que abrange o serviço fixo de telefone atualmente prestado pela Nos, bem como as cabines telefónicas e as listas telefónicas, um serviço prestado atualmente pela Meo.

Em maio do ano passado, o regulador propôs alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas, nas quais recomendou ao Governo o fim destes serviços, considerando serem demasiado onerosos e não trazerem “benefícios relevantes para os utilizadores”. Por exemplo, o serviço fixo de telefone, através da qual a Nos é obrigada a instalar um telefone fixo em qualquer parte do país, independentemente do local, só tem dois clientes e custa 1,9 milhões de euros por ano ao Fundo de Compensação do Serviço Universal. Este fundo é pago pelo setor.

Mas esta era apenas uma das várias alterações a esta lei que estão a ser estudadas pelo Governo e pelo Parlamento, pelo que ainda não foi aprovada ou implementada qualquer alteração. Face a isto, a lei atual continua a obrigar a designação de prestadores para as três componentes do serviço universal — telefone fixo, cabines telefónicas e listas telefónicas. Ora, tendo em conta que os atuais contratos estão a expirar, a Anacom viu-se obrigada a recomendar o lançamento de concursos públicos, mais em linha com aquilo que o regulador considera ser as reais necessidades do mercado português.



A Anacom decidiu recomendar ao Governo que, no caso de não se verificar entretanto a alteração à lei, possam ter lugar concursos públicos para designar um prestador a nível nacional para o serviço de telefone fixo e outro para o serviço de postos públicos. Fonte oficial da Anacom

O regulador recomenda, por exemplo, que os novos concursos públicos para o serviço universal de comunicações eletrónicas sejam apenas válidos por um período transitório de um ano, renovável por outro ano. E os preços base são bem mais reduzidos do que os previstos nos concursos públicos anteriores.

Assim, a Anacom recomenda que o concurso público do serviço de telefone fixo tenha o preço base de 50 mil euros para o primeiro ano do contrato (que compara com os atuais 1,9 milhões de euros), e que se no primeiro ano o número de ligações não tiver ultrapassado as duas dezenas, o valor do financiamento é reduzido para metade.

Para as cabines telefónicas, o preço base é de 52,5 mil euros pela disponibilização de 175 cabines em 175 freguesias rurais e em todas as ilhas dos Açores e da Madeira, condições que comparam com os atuais 2,5 milhões de euros por ano por 8.222 cabines telefónicas do serviço universal no país.

Estas informações foram comunicadas esta segunda-feira pela entidade liderada por João Cadete de Matos. “A Anacom decidiu recomendar ao Governo que, no caso de não se verificar entretanto a alteração à lei, possam ter lugar concursos públicos para designar um prestador a nível nacional para o serviço de telefone fixo e outro para o serviço de postos públicos”, indica o regulador, sem referir qualquer recomendação ao nível da terceira componente do serviço universal, que contempla as listas telefónicas.

“Caso ocorra, entretanto, uma alteração legislativa como a recomendada pela Anacom [anteriormente], a mesma tornará desnecessário o lançamento dos procedimentos concursais para seleção das entidades que ficarão incumbidas de assegurar as prestações que estão em causa”, conclui a entidade.

No ano passado, quando a Anacom propôs o fim do serviço universal de comunicações eletrónicas, as principais operadoras reagiram e atacaram o regulador, considerando que estava a terminar com um serviço importante para os cidadãos e para o país. Ao propor a realização de novas concessões, mas com condições claramente inferiores às anteriores, a Anacom tenta, assim, esvaziar este argumento que tem sido repetido pelas empresas incumbentes do setor das telecomunicações.

O ECO contactou a Meo e a Vodafone no sentido de obter uma reação a estas informações, mas ainda não obteve resposta.

Já a Nos disse que “sempre defendeu que não há qualquer justificação para a exigência do serviço universal, dado que o mercado tem hoje disponíveis uma série de ofertas que respondem a 99,9% das necessidades dos consumidores”. “Mas também disse que se porventura fosse recomendação do regulador avançar com novo concurso, estaria disponível para avaliar a eventual prestação desse serviço”, afirmou fonte oficial da empresa liderada por Miguel Almeida.

(Notícia atualizada pela última vez às 16h11 com reação da Nos)