A Pinterest vai vender 75 milhões de ações na oferta pública inicial (IPO) a um preço entre 15 e 17 dólares cada, uma operação que deverá levar a rede social a apresentar uma avaliação de 9.000 milhões de dólares, ou cerca de 8.000 milhões de euros, mais do que a EDP Renováveis (7,4 mil milhões).

Com a operação, o Pinterest espera angariar cerca de 1.300 milhões de euros com a venda de ações. A avaliação final, de 9.000 milhões de dólares, representa um desconto face ao valor de 12.000 milhões de dólares registado na última ronda de financiamento privada, concluída em 2017, segundo a CNBC.

Liderado por Ben Silbermann, o Pinterest vai chegar à bolsa esta primavera, com o ticker “PINS”. Vão existir duas classes de ações, sendo que os títulos de classe B serão os que conferem direitos de voto.

A empresa fechou 2018 com receitas de 756 milhões de dólares, um crescimento de 60% face a 2017. Além disso, à semelhança de outras tecnológicas de capital privado, que já estão na bolsa ou que se preparam para entrar no mercado de capitais, a rede social ainda dá prejuízo: perdeu 63 milhões de dólares no ano passado.

O Pinterest faz parte de um conjunto de grandes tecnológicas da economia digital que poderão chegar este ano à bolsa de Nova Iorque. Entre elas está a empresa de transporte Uber, que prepara há anos uma operação deste género, e a sua principal concorrente, a Lyft, cujas ações negoceiam em Wall Street desde o final do mês passado, com um valor de mercado total de 21,28 mil milhões de dólares.

A empresa de mensagens Slack também deverá entrar na bolsa este ano, através de uma entrada direta sem IPO. Uma operação semelhante àquela que foi concretizada pela empresa sueca Spotify há um ano: a conhecida plataforma de música entrou na bolsa norte-americana a 6 de abril de 2018 e está avaliada em 25,50 mil milhões de dólares.