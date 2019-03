A Lyft estreou-se na bolsa de Nova Iorque, esta sexta-feira, com um ganho de 8,74%. A tecnológica de transporte de passageiros, que é a maior concorrente da Uber nos EUA, somou 1,78 mil milhões de dólares em capitalização de mercado e abriu a porta a uma série de tecnológicas que se preparam também para se lançar em Wall Street.

As ações da Lyft estrearam-se às 15h48 (hora de Lisboa) com uma valorização superior a 20% e chegaram mesmo a tocar os 87,24 dólares. O montante compara com os 72 dólares por ação da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) fechado na quinta-feira e com o qual a empresa conseguiu 2,3 mil milhões de dólares. Acabou por terminar a sessão nos 78,29 dólares por ação e com uma capitalização bolsista de 22,4 mil milhões de dólares.

Esta foi a maior entrada em bolsa de uma tecnológica desde o Snap em 2017, mas não será a única este ano. A Uber deverá ser a próxima. A documentação necessária para o IPO já foi entregue ao regulador dos mercados norte-americano e a operação deverá avançar no próximo mês, segundo noticiou recentemente a Reuters. Atualmente avaliada em 76 mil milhões de dólares, o valor da tecnológica poderá disparar até aos 120 mil milhões.

Não só nos EUA estão a acelerar as colocações em bolsa das plataformas de transporte de passageiros. Na Europa, a Cabify está mais atrasada no processo — ainda não o confirmou oficialmente, mas já é dado como certo pelo imprensa espanhola –, mas um IPO na bolsa de Madrid poderá avançar no último trimestre deste ano. Segundo o Cinco Días, os responsáveis da Cabify têm estado em negociações com bancos em Espanha, mas o forte confronto entre taxistas e estas plataformas no país poderá ser um entrave.

Como nem só de transportes se fazem as grandes tecnológicas, há outros dois IPO do setor esperados este ano. O Pinterest, rede social de partilha boards de imagens que está avaliada em 12 mil milhões de dólares, também já entregou o prospeto ao regulador. O Slack, app de mensagens profissionais, está avaliado em 7,1 mil milhões de dólares e também quer entrar para a bolsa de Nova Iorque, no segundo trimestre deste ano. O Airbnb, plataforma de arrendamento temporário de habitações, também já esteve no grupo, mas recuou e sinalizou que o IPO poderá não acontecer este ano.

Apesar de o setor tecnológico parecer estar ebulição, apenas uma operação consegue candidatar-se ao lugar de maior IPO de sempre em Nova Iorque e rivalizar com o Alibaba. A tecnológica chinesa chegou, em 2014, à bolsa com uma capitalização de 230 mil milhões de dólares e após uma oferta pública inicial em que levantou 25 mil milhões de dólares. A Uber poderá agora destronar esta posição.