Nuno Magalhães terá decidido não se recandidatar à liderança da bancada do CDS na próxima legislatura, depois de oito anos a ocupar esta posição. A notícia foi avançada pela Renascença, que garante que a informação tem vindo sido comunicada pelo próprio a vários colegas de outras bancadas.

Apesar de estar de saída da liderança da bancada parlamentar, Nuno Magalhães vai ser cabeça de lista do CDS pelo círculo de Setúbal nas próximas eleições legislativas. O nome foi aprovado pelo Conselho Nacional do CDS na sexta-feira, segundo a Renascença.

Nuno Magalhães é líder da bancada centrista desde 2011, altura em que foi proposto pelo então presidente do partido, Paulo Portas. Como recorda a mesma fonte, foi eleito sem contestação pelos 24 deputados da bancada e manteve-se no cargo ao longo dos últimos oito anos.

O deputado atravessou ainda o período em que o país foi governado pela coligação PSD/CDS, tendo articulado com o executivo de Pedro Passos Coelho as políticas nos anos da troika, após o resgate financeiro, ao lado do então líder da bancada do PSD, Luís Montenegro.

