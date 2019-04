Wall Street em queda à espera dos resultados da banca

O sentimento é desanimador em Wall Street. Os principais bancos norte-americanos preparam-se para anunciar esta semana os resultados do primeiro trimestre e os investidores esperam quedas. Há analistas que defendem mesmo que este poderá ser o primeiro trimestre de baixa nos resultados desde 2016. A pressionar ainda as bolsas está a Boeing, cujos títulos afundam 4%.

Após sete sessões consecutivas de ganhos, o S&P 500 está a recuar 0,25% para 2.885,52 pontos. A contribuir para esta queda está ainda a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) em adiar as taxas de juro este ano e as esperanças à volta de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A acompanhar este desempenho está o tecnológico Nasdaq, que desvaloriza 0,36% para 7.908,34 pontos, e o industrial Dow Jones que recua 0,6% para 26,265,2 pontos.

A explicar este cenário vermelho em Nova Iorque estão as expectativas em relação aos resultados trimestrais dos principais bancos dos Estados Unidos. Os investidores estão pouco otimistas, esperando que se venha a assistir a quedas nos lucros da banca, contribuindo para uma descida de mais de 2% no S&P 500, de acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Nas cotadas, o destaque vai para os títulos da Boeing que desvalorizam 4,14% para 375,7 dólares, depois de a empresa anunciar que vai reduzir a produção da aeronave 737 Max em quase 20%.