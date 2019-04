Crescimento do emprego nos EUA puxa por Wall Street

As bolsas norte-americanas estão a iniciar a última sessão da semana com os investidores otimistas. Os ganhos em Wall Street devem-se, sobretudo, ao crescimento do emprego nos Estados Unidos da América (EUA) durante o mês anterior. Os investidores acreditam que estes resultados atenuam os sinais de um abrandamento do crescimento económico.

De acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), o relatório mensal sobre o emprego divulgado esta sexta-feira concluiu que o mês de março registou um crescimento, contrariando a tendência dos meses anteriores. Os resultados estão a ser capazes de “anular” os receios dos investidores quanto à desaceleração da economia.

A semana está, também, a ser marcada pelas negociações entre os EUA e a China. Os investidores estão esperançosos quanto à assinatura de um acordo, sobretudo depois de o presidente norte-americano ter dito que os as duas maiores economias do mundo estão perto de um acordo comercial, acrescentando que pode ser anunciado dentro de quatro semanas. Recorde-se que Donald Trump e Xi Jinping concordaram estabelecer uma trégua de 90 dias, que terminou no dia 2 de março, e que, entretanto, foi prolongada indefinidamente, visando encontrar uma solução para as disputas comerciais.

Neste clima de otimismo, o S&P 500 está a negociar em alta, valorizando 0,23% para 2.886,08 pontos, enquanto o industrial Dow Jones avança 0,31% para 26.465,29 pontos. Já o tecnológico Nasdaq está a subir 0,32% para 7.917,05 pontos.

Entre as tecnológicas, as plataformas de comércio eletrónico estão em alta. A Amazon está a valorizar 0,66% para 1.830,92 dólares, enquanto o Alibaba Group avança 1,07% para 183,01 dólares e o Ebay soma 0,17% para 38,12 dólares.