A Iberia anunciou esta sexta-feira que vai retomar os voos Madrid-Faro e Madrid-Funchal no verão, reforçando ainda a oferta de lugares face ao ano anterior.

Além das habituais rotas entre Lisboa e Porto com a capital espanhola, a Iberia vai voltar a operar nos aeroportos de Faro e Funchal a partir de Madrid, com o início da temporada de verão, bem como efetuar voos entre o Funchal e Santiago de Compostela, uma vez por semana.

A partir do aeroporto de Faro, a Iberia vai oferecer mais 145% de lugares, face ao ano passado, porque os voos com destino e a partir de Madrid vão ser operados com aviões A320, que têm capacidade para transportar entre 141 e 200 passageiros. A frequência será de quatro por semana até 26 de outubro, com exceção dos meses de julho e agosto, durante os quais se operarão cinco e oito voos semanais, respetivamente.

Em relação ao Funchal, a operadora encarregue das ligações com Madrid será a Iberia Regional Air Nostrum, companhia de voos regionais da transportadora espanhola, que retomará os voos em 13 de abril, três meses antes do início da temporada de verão, duas vezes por semana.

Em agosto, a Iberia passará a oferecer voos diários entre o Funchal e Madrid e esta rota deverá prolongar-se até finais de outubro. Com esta oferta, a Iberia aumenta a capacidade na rota Funchal-Madrid em cerca de 64% face à temporada de verão do ano passado. Entre 19 de julho e 30 de agosto, a Iberia Regional Air Nostrum também operará um voo por semana desde o Funchal para Santiago de Compostela.

A Iberia voa para Portugal desde 1 de maio de 1939, data da inauguração da rota Madrid-Lisboa, a primeira ligação internacional da transportadora espanhola. A Iberia opera 132 voos semanais entre Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Madrid e em 2019, vai oferecer mais de 1,10 milhões de lugares nos voos entre Portugal e Espanha, mais 7,56% que no anterior. Juntamente com a filial Iberia Express e a Iberia Regional Air Nostrum, a Iberia oferece cerca de 600 voos por dia com uma frota de cerca de 135 aviões.