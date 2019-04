Os investidores estão animados e, por sua vez, os mercados também. As bolsas norte-americanas encerraram a última negociação da semana em terreno positivo, sobretudo graças ao relatório que dá conta do crescimento do emprego nos Estados Unidos. Também o otimismo em torno das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo puxou por Wall Street.

De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, o emprego registou um aumento, contrariando a tendência verificada nos meses anteriores. Os bons resultados estão a atenuar os receios dos investidores quanto à desaceleração da economia.

“O medo era que uma desaceleração estivesse mais perto do que o esperado”, disse Ryan Nauman, da Informa Financial Intelligence, citado pela agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês). “Estes números estão, definitivamente, a ajudar a reduzir [os receios]”, continuou.

Por outro lado, também a esperança na assinatura de um acordo entre a China e os Estados Unidos animou os investidores, sobretudo depois de o presidente norte-americano ter dito que os as duas maiores economias do mundo estão perto de alcançar um acordo comercial. O anúncio pode acontecer, segundo Trump, dentro de quatro semanas.

Recorde-se que Donald Trump e Xi Jinping concordaram estabelecer uma trégua de 90 dias, que terminou no dia 2 de março, e que, entretanto, foi prolongada indefinidamente, visando encontrar uma solução para as disputas comerciais.

Neste clima de otimismo, o S&P 500 encerrou a negociação a valorizar 0,46% para 2.892,68 pontos, enquanto o industrial Dow Jones avançou 0,16% para 26.425,97 pontos. Já o tecnológico Nasdaq foi a estrela da sessão, ao somar ganhos de 0,60%.

No mundo das tecnológicas, a Apple avançou 0,67% para 197,00 dólares, enquanto a Microsoft valorizou 0,44% para 119,89 dólares e a Amazon subiu 1,01% para 1.837,28 dólares.