Ao fim de cinco dias, já foram entregues mais de um milhão de declarações de IRS. Contas feitas, cerca de 20% dos portugueses já cumpriu a sua obrigação fiscal quando ainda faltam mais de dois meses para o final do prazo, a 30 de junho.

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério das Finanças ao ECO, até às 19h00 desta sexta-feira foram submetidas 1.023.074 declarações de IRS. Deste total, diz a mesma fonte, “cerca de metade, 488.165 declarações, foram entregues através da funcionalidade IRS Automático”.

Os contribuintes têm três meses para cumprir com esta obrigação fiscal, mas o alargamento do IRS automático e a ideia de que a Autoridade Tributária poderá fazer o reembolso no prazo de 11 dias está a condicionar as opções dos portugueses.

O prazo para a entrega do IRS arrancou a 1 de abril, tendo ficado marcado por um elevado número de acessos, o que motivou falhas no acesso ao Portal das Finanças. Quebras de serviço que se repetiram esta quinta-feira, o dia em que surgiu a dúvida quanto à necessidade de os contribuintes declararem contas em bancos digitais como a Revolut e o N26. Já esta sexta-feira, a AT veio dizer que irá esclarecer nos próximos dias esta situação e pede aos contribuintes que aguardem antes de submeterem o IRS.

Certo é que se for obrigatório declarar estas contas, não será possível fazer uso da funcionalidade de IRS automático, que abrange este ano cerca de 3,2 milhões de agregados.