Wall Street em alta com S&P 500 em máximos de outubro

Os principais índices norte-americanos encerraram em alta, com o S&P 500 a tocar máximos de 9 de outubro. O índice está cada vez mais perto de bater recordes históricos. Isto numa semana em que o otimismo à volta de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos animou os investidores e, consequentemente, os mercados. Nas cotadas, destaque para os desempenhos do Facebook e da Boeing.

A semana está a ser marcada pelas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que estão a deixar os investidores otimistas quanto à assinatura de um acordo.

Este otimismo está a impulsionar fortemente o desempenho do S&P 500 no arranque do segundo trimestre, com o índice a fechar com cotações cada dia mais altas nesta semana. Já bateu máximos de 9 de outubro e está apenas a 1,8% de encerrar no valor mais alto de todos os tempos, diz a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Nesta sessão, o S&P 500 encerrou a somar 0,2% para 2.879,29 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que somou 0,63% para 26.384,43 pontos. Já o índice tecnológico Nasdaq deslizou 0,05% para 7.891,78 pontos, com destaque para o desempenho de duas cotadas.

No setor tecnológico, o Facebook subiu 1,43% para 175,96 dólares, depois de a corretora Guggenheim ter atualizado a avaliação das ações da empresa fundada por Mark Zuckerberg, passando-as do nível de “comprar” para “neutro”.

Por sua vez, a Boeing valorizou 2,91% para 395,94 dólares, depois de o relatório preliminar sobre o acidente de março que envolveu um Boeing 737 Max 8 ter revelado que a tripulação seguiu “todos os procedimentos recomendados”, não tendo conseguido evitar uma queda a pique.