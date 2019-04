Depois de um forte começo de mês, Wall Street perde força

Depois de um início de mês marcado pelo bom desempenho nas bolsas norte-americanas, Wall Street está a perder força. O entusiasmo com os dados relativos à atividade industrial dos EUA e da China esmoreceu, com os investidores atentos a sinais de desaceleração da economia mundial.

Apesar dos dados — tanto americanos como chineses — terem sido melhores do que era previsto, os investidores continuam à procura de mais sinais que reforcem o otimismo em Wall Street. O clima é, ainda, de abrandamento do crescimento económico. E, por outro lado, o caótico processo do Brexit está, também, a deixar os investidores receosos.

O S&P 500 iniciou a negociação a valorizar 0,17% para 2.868,24 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq está a cair 0,05% para 7.825,20 pontos e o industria Dow Jones recua 0,18% para 26.212,33 pontos.

De acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), entre as cotadas de Wall Street com presença na União Europeia (UE), a Ford Motor é uma das empresas que está a gastar dezenas de milhões de euros para elaborar um plano que tem como objetivo evitar danos maiores, no caso de um hard Brexit. A fabricante de automóveis está a cair 0,11% para 8,96 dólares.

Recorde-se que o acordo para a concretização da saída do Reino Unido da União Europeia, negociado entre Londres e Bruxelas, já foi chumbado no Parlamento britânico três vezes, o que abre porta a um Brexit sem acordo. “Neste momento, o cenário de um não acordo a 12 de abril é um cenário provável”, afirmou a Comissão Europeia, depois dos resultados da terceira votação.

“A União Europeia tem vindo a preparar-se para isto desde dezembro de 2017 e está agora completamente preparada para um cenário de não acordo à meia-noite de 12 de abril”, acrescentou.