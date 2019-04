O otimismo em torno do fim da guerra comercial continua a ditar os ganhos em Wall Street. Depois de, na última sessão de março, as bolsas norte-americanas terem encerrado a negociação em alta — registando o melhor trimestre desde setembro de 2009 para o S&P 500 (que registou uma valorização de 13,07% durante este período) –, os índices voltam a brilhar naquela que é a primeira sessão de abril.

Com os investidores otimistas relativamente às negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, o S&P 500 iniciou a negociação a valorizar 0,50% para 2.848,63 pontos, enquanto o industrial Dow Jones sobe 0,56% para 26.075,10 pontos. Já o tecnológico Nasdaq soma 0,92% para 7.800,24 pontos.

A Microsoft está a subir 0,53% para 118,56 dólares, enquanto a Amazon está a valorizar 1,43% para 1.806,17 dólares. Já a Apple, que anunciou no final da semana passada ter cancelado o carregador sem fios AirPower, está a registar ganhos mais tímidos. A tecnológica está a somar 0,08% para 190,10 dólares.

Apesar dos bons resultados no mercado bolsista, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), Robert Pavlik, da SlateStone, já alertou que “ainda há algumas preocupações com o comércio”. Recorde-se que as negociações entre a China e os Estados Unidos da América — que visam encontrar uma solução para as disputas comerciais — prosseguem.

Na semana passada, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Gao Feng, afirmou que “algum progresso já foi alcançado, mas há ainda muito trabalho a fazer”.

Também a animar os investidores está a recuperação da atividade industrial chinesa. De acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), a atividade industrial na China cresceu inesperadamente, pela primeira vez em quatro meses. Os números vieram aliviar os mercados que estavam preocupados com uma desaceleração do crescimento global.