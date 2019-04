“Sabes quanto demora a fazer crescer uma couve?”, pergunta Leyla Acaroglu. A questão tem um objetivo: explicar a importância do seu projeto Co Project Farm, criado numa quinta em Figueira Redonda, Tomar, e que, desde o ano passado, recebe visitantes para “tratamentos” num spa para cérebros.

Leyla responde. “Fazer crescer uma couve demora muito tempo. E é tão barato”, lamenta. “Tornámo-nos bastante city-centrics mas, desde o momento em que começas a produzir a tua comida, a tua perspetiva das coisas muda”.

Foi a pensar nisso que a designer australiana e fundadora da UnSchool, que pretende reativar o tempo de aprendizagem que fica consignado até ao final da formação universitária, decidiu procurar um lugar que pudesse servir de campus à escola e, ao mesmo tempo, um sítio para inovar, experimentar e conhecer melhor de onde vêm as coisas. Como explica, a CO Project Farm é “uma experiência de regeneração rural, sustentabilidade e mudança criativa”.

Para que isso aconteça, existem duas modalidades possíveis: ir sem programa definido e de maneira privada ou, em grupo organizado com a empresa, definindo previamente um desafio para o qual as equipas têm de trabalhar durante os dias do programa.