O presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, anunciou hoje o lançamento de um concurso de 45 milhões de euros para a aquisição de novos elétricos, salientando que em março foram vendidos mais 70 mil passes Navegante que há um ano.

Numa cerimónia em Setúbal destinada a assinalar a entrada em vigor hoje do passe único na Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina revelou que, na quarta-feira, a Câmara Municipal vai lançar um concurso público de 45 milhões de euros para a aquisição de 15 novos elétricos articulados que irão fazer a ligação até à Cruz Quebrada, Santa Apolónia, Parque das Nações e, posteriormente, a Loures.

“À crítica dos que respondem que não teremos oferta para responder à procura, a resposta é que os autarcas, em parceria com o Governo, estamos a aumentar a oferta”, afirmou. O autarca de Lisboa apontou como “a melhor prova” da importância da redução do preço dos passes sociais o número de passes vendidos no último mês.

“Só no mês de março, ainda com tanta gente a dizer que não acreditava na medida e com um período pequeno de vendas, o número global de vendas de passes integrados hoje na família Navegante, municipal e metropolitano, aumentou em 70 mil em relação a março de 2018”, disse.