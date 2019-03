Novos passes podem tirar 42 mil carros de Lisboa

A descida do preço dos passes sociais, a partir da próxima segunda-feira, poderá levar a uma redução no número de carros de circulam todos os dias em Lisboa de cerca de 42 mil. Os números são do vereador da Mobilidade e Segurança na Câmara Municipal de Lisboa (CML), Miguel Gaspar, em declarações ao Expresso (acesso pago).

“Até agora vendiam-se cerca de 550 mil passes na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Um aumento de 10% na procura dos transportes públicos em resultado da redução das tarifas significa ter mais 55 mil passes vendidos. E até é uma estimativa conservadora, porque temos outros estudos que apontam para um impacto ainda maior, entre 10% e 20%. Ou seja, o aumento pode ir dos 55 mil aos 110 mil novos passes”, afirmou Gaspar, ao semanário.

Se todas as 55 mil pessoas, que se espera que passem a andar de transportes públicos, deixarem o automóvel em casa, poderá significar uma quebra de 42 mil automóveis, tendo em conta que nos dias úteis cada veículo tem, em média, 1,3 ocupantes. A redução poderá vir a ter impacto no consumo de combustíveis fósseis, nas emissões de CO2 e no espaço ocupado por veículos na cidade.

As estimativas para o reforço da procura por transportes numa primeira fase é cerca de um terço do objetivo traçado para 2030. O Governo pretende fazer crescer e melhorar a rede, bem como atrair mais 150 mil pessoas, de acordo com o Expresso. O objetivo é que a quota de utilização de transportes públicos aumente para 33%, dos atuais 25%.